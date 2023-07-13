Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR анализирует успешный сезон Марка Ван Боммеля и его команды.

Драматическая развязка

Концовка прошлого сезона в Лиге Жупиле по праву может называться самой безумной в Европе. Даже заочное соревнование Борусии и Баварии не сравнится с чемпионской развязкой в Бельгии. Перед последним туром на трофей претендовали сразу три команды: Антверпен, Унион Сент-Жилуаз и Генк. На тот момент у первых двух было по 46 очков, у Генка – 45.

Заключительный игровой день подарил встречу Униона и Брюгге, а также Генка с Антверпеном. События развивались таким образом, что каждая команда по несколько раз в режиме лайв находилась на первом месте. К примеру, к 89-й минуте чемпионом становился Унион, потом на вершину залез Генк, но все изменил гол Тоби Алдервейрелда на четвертой компенсированной минуте – Антверпен стал чемпионом!

| Het moment waar iedereen op heeft gewacht: pic.twitter.com/EYGbmwEN8N — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) June 4, 2023

Самый звездный игрок Красных безумным ударом принес своей команде желаемую ничью (2:2) и пятый в истории чемпионский трофей.

Таким образом, впервые за 143 года существования Антверпену удалось выиграть золотой дубль. Еще раньше, в конце апреля, портовая команда завоевала еще и кубок страны (четвертый по счету). Создателями особенного достижения Антверпена стали нидерландские легенды: Марк ван Боммель и Марк Овермарс.

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Дуэт Марков

В марте прошлого года Марк Овермарс стал спортивным директором клуба. После громкого сексуального скандала в Аяксе экс-звезде Арсенала и Барселоны удалось получить еще один шанс. Овермарс приступил к построению нового клуба и привлек к процессу экс-партнера из сборной Нидерландов Марка ван Боммеля. Тот находился в не лучшей диспозиции – он откровенно провалился в Вольфсбурге, где отработал менее четырех месяцев.

Антверпену удалось пригласить упомянутого уже Алдервейрелда, а также Винсента Янссена, после неудачи в Тоттенхеме выступавшего в Мексике. Кроме того, Овермарс взял из Герты Юргена Эккеленкампа, с которым пересекался в Аяксе. А еще бельгийцы выгодно арендовали у Ниццы Келвина Стенгса, который вместе с Эккеленкампом стал лучшим ассистентом команды.

Однако нельзя сказать, что сезон легко складывался для Овермарса и ван Боммеля. Осенью Красные немного затормозили (четыре матча без побед), а в конце года Овермарс попал в больницу из-за инсульта. К счастью, все обошлось. Главный тренер также испытывал серьезное давление, а после победы в Кубке рассказал об этом публично: "Теперь никто не может сказать, что я ничего не выиграл как тренер. В последнее время я это слышал чаще. Люди просто забывают, что я работаю только свой второй полный сезон".

Коллекционер трофеев и скандалов

Ничего удивительного, если вы не симпатизировали ван Боммелю во время его карьеры футболиста. Марк не пытался кому-то понравиться и не играл роль хорошего парня. Дело не только в систематических предупреждениях и удалениях в результате грязной игры. Ван Боммель почти беспрерывно скандалил со своими и чужими.

Самый яркий момент – жест нидерландца в адрес болельщиков Реала после забитого мяча в Лиге чемпионов-2007. И хотя за такое поведение рефери его не наказал, тот поединок Марк все равно до конца не доиграл из-за удаления. Интересно, что свой дебют в ЛЧ ван Боммель также отметил красной карточкой. В 1999 году еще в составе ПСВ 22-летний дебютант грубо толкнул в спину Лотара Маттеуса, старшего на 16 лет.

Еще один особый эпизод – потасовка на тренировке ван Боммеля и Тимощука. Тогда мы, конечно, возмущались – почему Марк бросился на своего одноклубника. Сейчас эту новость воспринимаем иначе.

Как бы там ни было, ван Боммель стал первым в истории капитаном Баварии не с немецким паспортом. Несмотря на постоянные скандалы и драки, Марк оставался ключевым футболистом в раздевалке мюнхенцев. А руководство клуба объясняло такой выбор еще и интеллектуальными способностями ван Боммеля, владеющего несколькими языками.

Об уровне ван Боммеля-футболиста свидетельствуют его трофеи. Он фактически выиграл все, что мог. Чемпионства в Нидерландах, Испании, Германии и Италии (не говоря уже о Кубках и Суперкубках), а также триумф в Лиге чемпионов с Барселоной в 2006-м. Кажется, этого вполне хватает для того, чтобы считаться легендой.

Исторический старт

В последний раз Антверпен становился сильнейшей командой Бельгии в далеком 1957-м. В розыгрыше Кубка чемпионов Красные попали на мадридский Реал с Хенто и Ди Стефано. Будущий победитель турнира легко справился с соперником: 2:1 и 6:0.

В следующий раз Антверпен заявил о себе в Европе в начале 90-х. После завоевания Кубка Бельгии команда пробилась в финал Кубка обладателей кубков-1993. Однако в решающем матче бельгийцы проиграли Парме 1:3. В последующие десятилетия команда из портового города не была грандом бельгийского футбола и даже вылетала в низший дивизион.

Уже в августе Антверпен сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Фактически ребятам ван Боммеля остается сделать один шаг для попадания в групповой этап. На трансферном рынке чемпион пока не проявляет активности: приобрели 16-летнего нигерийского нападающего Джорджа Иленихена и 20-летнего вингера из Швеции Якоба Ондрейку. При этом, Антверпен продал в Айнтрахт основного центрбека эквадорца Уильяма Пачо. Но даже без усиления ван Боммель и компания способны побороться в Лиге чемпионов. Это будет особое путешествие.