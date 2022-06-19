"Сегодня я прощаюсь с футболом. Всегда знал, что рано или поздно этот день настанет. Мне грустно, но я благодарен за то, что смог совершить то, о чем всегда мечтал. Спасибо каждому одноклубнику в командах, за которые я играл, а также в сборной Сербии

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Теперь я уже держу курс на свою "вторую жизнь" в мире футбола. В скором времени я начну обучение в Коверчано на курсах для скаутов и спортивных директоров", – цитирует Коларова Goal.

К слову, за свою карьеру серб поиграл за ряд клубов, самые известные среди которых – Лацио, Манчестер Сити, Интер и Рома. Лишь в составе "волков" Коларов не смог пополнить свою богатую коллекцию трофеев. В прошлом сезоне 37-летний защитник почти не играл – за четыре матча провел на поле 44 минуты.

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