Эль-Гази был отстранён клубом из-за поста в Instagram – футболист поддержал Палестину в военном конфликте с Израилем, что полностью противоречит европейским демократическим ценностям. После разговора с руководством клуба о причинах войны Анвар дистанцировался от прежних высказываний.

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Как информирует официальный сайт Майнца, Эль-Гази раскаялся в своём поведении. "Культура нашего клуба требует, чтобы игроку был предоставлен шанс на реабилитацию – он признал свои ошибки", – говорится в официальном заявлении "карнавальщиков". Отдельно отмечается, что Эль-Гази хоть и был прощён, но остаётся "висеть" на "желтой карточке".

Отметим, что Майнц подписал контракт с Эль-Гази на правах свободного агента менее месяца назад. В трёх матчах за новую команду нидерландец успел отличиться голевой передачей.

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