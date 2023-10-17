"Это не война. Когда одна сторона отключает другой водоснабжение, электричество, лишает еды – это не война. Когда у одной стороны есть ядерное оружие – это не война. Когда одна сторона получает миллиарды долларов – это не война. Когда кто-то использует созданные ИИ картинки для дезинформации – это не война. Когда соцсети вводят цензуру в отношении контента одной стороны, но не другой – это не война.

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Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире. Свободу Палестине!", – написал Эль-Гази в своём Instagram.

Майнц отреагировал на это отстранением игрока от матчей и тренировок. "Клуб освобождает Анвара Эль-Гази от тренировок и игр. Освобождение является реакцией на сообщение 28-летнего футболиста в социальных сетях, сделанное им в воскресенье вечером. Эль-Гази высказал позицию по поводу конфликта на Ближнем Востоке, и эта позиция является недопустимой для клуба. Удалению публикации предшествовала обстоятельная беседа между советом директоров и игроком.

В клубе с уважением относятся к тому, что существуют различные точки зрения на сложный ближневосточный конфликт, который длится уже несколько десятилетий. Однако клуб четко дистанцируется от содержания сообщения, поскольку оно не соответствует ценностям Майнца", – говорится в официальном заявлении "карнавальщиков".

Отметим, что Майнц подписал контракт с Эль-Гази на правах свободного агента менее месяца назад. В трёх матчах за новую команду нидерландец успел отличиться голевой передачей.

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