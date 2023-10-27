В матче 9-го тура Бундеслиги Майнц на выезде спас ничью с Бохумом (2:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Девятый тур чемпионата Германии открывала битва неудачников текущего сезона – Бохум и Майнц прозябали на дне турнирной таблицы, занимая предпоследнюю и последнюю строчки. Примечательно, что ни одна из команд пока не знала вкуса побед, поэтому интрига была безумной.

Звезда Баварии услышал вердикт от Тухеля – он не играл почти год из-за сложной травмы

Хозяева активно начали игру, практически не позволяя сопернику приближаться к своим воротам – до середины тайма гости не нанесли ни одного удара в сторону Бохума. В конце концов, желание рурцев привело к пенальти на 20-й минуте – Штогер с отметки уверенно переиграл Центнера. Наставник Майнца Бо Свенссон был настолько разъярен игрой своей команды, что уже на 30-й минуте провел двойную замену.

Украинский манкурт Иван Ордец (в статусе звезды Бохума, фото которого прилепили на анонс стартовых составов) вышел в основе, но не доиграл до перерыва, получив травму в середине тайма.

Сразу после отдыха Брошински удвоил преимущество хозяев, но офсайд оставил счет без изменений. Бохум продолжил давить, владея неоспоримым преимуществом и... пропустил. После навеса с углового Каси добивал, сфера попала в ногу Шлоттербеку и срикошетила в сетку.

В середине второй сорокапятиминутки только что вышедший на замену Хоффман едва не вывел Бохум вперед – Центнер буквально бросился в ноги оппоненту и нивелировал угрозу. За 8 минут до завершения матча главный антигерой хозяев исправился, головой переправив мяч в сетку Майнца после навеса с углового. Но удержать победу рурцам было не суждено – на шестой (!!!) добавленной минуте Краусс спас "карнавальщиков" от поражения ударом в девятку.

Ничья принесла Бохуму 5 очков и подняла на пятнадцатую строчку Бундеслиги, Майнц с 2-мя пунктами остался последним.

"Той ночью я почувствовал, что покорил Белград": как словацкая сенсация шокировала Европу