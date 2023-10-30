Через два тижні після відсторонення Майнц вирішив повернути нападника Анвара Ель-Газі до свого складу.

Ель-Газі був відсторонений клубом через публікацію в Instagram – футболіст підтримав Палестину у військовому конфлікті з Ізраїлем, що повністю суперечить європейським демократичним цінностям. Після розмови з керівництвом клубу про причини війни Анвар дистанціювався від колишніх висловлювань.

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Як інформує офіційний сайт Майнца, Ель-Газі розкаявся у своїй поведінці. "Культура нашого клубу вимагає, щоб гравцеві було надано шанс на реабілітацію – він визнав свої помилки", – йдеться в офіційній заяві"карнавальників". Окремо наголошується, що Ель-Газі хоч і був прощений, але залишається "висіти" на "жовтій картці".

Зазначимо, що Майнц підписав контракт з Ель-Газі на правах вільного агента менше місяця тому. У трьох матчах за нову команду нідерландець встиг відзначитися гольовою передачею.

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