Кристал Пэлас на своём официальном сайте сообщил о продлении соглашения с Дукуре, который был признан лучшим игроков "орлов" по итогам прошлого сезона. Новое соглашение 24-летнего малийца с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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С момента своего переезда из Ланса в Лондон Дукуре провёл за Пэлас 35 матчей, выполнив больше отборов и перехватов, чем любой другой игрок "красно-синих". В этом сезоне он сыграл за команду только в 12 матчах, поскольку получил травму.

Дукуре стал пятым игроком Пэлас, с которым клуб продлил контракт по ходу этого сезона. Ранее новые подписи под своими соглашениями поставили Эберечи Эзе, Майкл Олисе, Джордан Айю и Сэм Джонстон.

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