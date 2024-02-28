Кубок Англии, 5-й раунд

Борнмут – Лестер – 0:1 (в доп. время)

Гол: Фартаву, 105

Блэкберн – Ньюкасл – 1:1 (3:4 – по пенальти)

Голы: Смодич, 79 – Гордон, 71

Лестер лишил Илью Забарного шансов побороться за победу в Кубке Англии. Всё шло к тому, что исход встречи на "Виталити стэдиум" решит серия пенальти, но на последней минуте первого экстра-тайма 19-летний ганский форвард Абдул Иссааку Фартаву нанёс мощный удар по воротам "вишен" и пробил вратаря Траверса. В оставшееся время именно "лисы" были ближе к тому, чтобы снова забить, нежели Борнмут к тому, чтобы сравнять счёт – Янник Вестергор не сумел попасть в створ из выгодной позиции.

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В параллельном матче Блэкберн не позволил Ньюкаслу обыграть себя в основное время. Сэмми Смодич ответил на гол Энтони Гордона и перевёл игру в дополнительное время. Хотя Роверс имели все шансы вырвать победу в компенсированное ко второму тайму время – Дубравка справился с очень сложным ударом Ясина Айари.

Вообще вратари обеих команд хорошо проявили себя как в игровое время, так и в серии пенальти. Но в послематчевой серии всё тот же Дубравка всё же отразил на один удар больше и спас свою команду от вылета от кризисного соперника из Чемпионшипа.