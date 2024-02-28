Крістал Пелас на своєму офіційному сайті повідомив про продовження угоди з Дукуре, якого визнали найкращим гравцем "орлів" за підсумками минулого сезону. Нова угода 24-річного малійця з клубом розрахована до літа 2029 року.

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З моменту свого переїзду з Ланса до Лондону Дукуре провів за Пелас 35 матчів, виконавши більше відборів і перехоплень, ніж будь-який інший гравець "червоно-синіх". У цьому сезоні він зіграв за команду тільки в 12 матчах, оскільки отримав травму.

Дукуре став п'ятим гравцем Пелас, з яким клуб продовжив контракт під час цього сезону. Раніше нові підписи під своїми угодами поставили Еберечі Езе, Майкл Олісе, Джордан Айю і Сем Джонстон.

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