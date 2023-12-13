Во время тренировочной сессии Хонни ударил локтем Таванду Чиреву, который вступил с ним в единоборство, и это вызвало возмущение 20-летнего игрока "вулвз". Один из помощников главного тренера команды предпринял шаги для прекращения стычки между партнёрами, но Отто плюнул в него, после чего был изгнан с тренировочного поля. Об этом информирует The Athletic.

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Сообщается, что после этого Хонни взбесился и разгромил комнату отдыха на тренировочной базе Вулверхэмптона. Португалец разбил телевизор и сломал стол. Согласно источнику, позже 29-летний игрок принёс извинения команде, тренерскому штабу и руководству клуба, однако это не уберегло его от отстранения. В стане "вулвз" было решено отстранить защитника от игр и тренировок до конца января.

Клуб позволил Хонни выступать за молодёжную команду "волков".

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