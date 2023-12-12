Во вторник, 12 декабря, Челси на своём официальном сайте объявил о травме Джеймса. Согласно источнику, Рис прошёл медицинское обследование после воскресного матча с Эвертоном (0:2), и результаты сканирования подтвердили травму подколенного сухожилия.

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Лондонский клуб не стал сообщать о сроках восстановления своего капитана, вместо него это сделал инсайдер Натан Гиссинг. Согласно источнику, Джеймс будет вынужден пропустить 3 месяца.

Ранее Рис уже пропустил 8 матчей "синих" в период с с августа по октябрь после того, как получил травму подколенного сухожилия в матче с Ливерпулем. В прошлом году правый защитник также пропустил чемпионат мира в Катаре из-за повреждения связок колена.

С начала сезона 2022/23 Рис из-за травм сыграл всего лишь 24 матча в АПЛ.

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