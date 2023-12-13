Під час тренувальної сесії Хонні вдарив ліктем Таванду Чіреву, який вступив із ним у єдиноборство, і це викликало обурення 20-річного гравця "вулвз". Один із помічників головного тренера команди зробив кроки для припинення сутички між партнерами, але Отто плюнув у нього, після чого був вигнаний із тренувального поля. Про це інформує The Athletic.

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Повідомляється, що після цього Хонні розлютився і розгромив кімнату відпочинку на тренувальній базі Вулверхемптона. Португалець розбив телевізор і зламав стіл. Згідно з джерелом, пізніше 29-річний гравець вибачився перед командою, тренерським штабом і керівництвом клубу, однак це не вберегло його від відсторонення. У стані "вулвз" було вирішено відсторонити захисника від ігор і тренувань до кінця січня.

Клуб дозволив Хонні виступати за молодіжну команду "вовків".

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