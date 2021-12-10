"Да, я абсолютно уверен, что однажды он возглавит Ливерпуль. Единственный вопрос в том, когда для этого настанет правильный момент? Похожая история была у Фрэнка Лэмпарда с Челси. У Стиви сейчас действительно все хорошо, он очень молод для тренера, поэтому следует ждать правильного момента… Дело не в том, что он не может это делать, а в том, как долго он хочет этим заниматься.

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Это будет хорошо для всех. Я не знаю, что вам нужно сделать, чтобы стать менеджером Ливерпуля. Люди говорят, что нужно побеждать, но я не уверен в этом. Я думаю, важнее, чтобы вы побеждали здесь. Вам не нужно выигрывать что-либо в прошлом. Эта чепуха о том, что нужно быть подтвержденным победителем. Вы можете выиграть что-то в прошлом, но никогда не выиграете что-нибудь снова.

Все, что Стиви делал до сих пор, выглядит хорошо и совершенно правильно. Я не вижу сценария, при котором я буду участвовать в этом решении, если честно, но кто знает, что принесет будущее? Посмотрим", – цитирует Клоппа Sky Sports.

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