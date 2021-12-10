Клопп засипав Джеррарда компліментами перед очним матчем: "Одного дня він обов'язково очолить Ліверпуль"
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп віддав належне Стівену Джеррарду, який у суботу привезе Астон Віллу на Енфілд.
"Так, я абсолютно впевнений, що одного дня він очолить Ліверпуль. Єдине питання в тому, коли для цього настане слушний момент? Схожа історія була у Френка Лемпарда з Челсі. У Стіві зараз дійсно все добре, він дуже молодий для тренера, тому слід чекати правильного моменту. Справа не в тому, що він не може це робити, а в тому, як довго ще він хоче цим займатися.
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Це буде добре для всіх. Я не знаю, що вам потрібно зробити, щоб стати менеджером Ліверпуля. Люди кажуть, що треба перемагати, але я не впевнений у цьому. Я думаю, важливіше, щоб ви перемагали вже тут. Вам не потрібно вигравати щось у минулому. Ці нісенітниці про те, що треба бути підтвердженим переможцем. Ви можете виграти щось у минулому, але ніколи не виграєте щось знову.
Все, що Стіві робив досі, виглядає добре і йде абсолютно правильно. Я не бачу сценарію, за якого я братиму участь у цьому рішенні, якщо чесно, але хто знає, що принесе майбутнє? Подивимося", – цитує Клоппа Sky Sports.
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