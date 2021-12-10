Гвардиола – лучший тренер АПЛ в ноябре, Александер-Арнольд – лучший игрок
14:28 - Читати українською
Английская Премьер-лига объявила победителей главных номинаций по итогам месяца.
Лучшим тренером месяца в АПЛ стал Пеп Гвардиола. В ноябре он с Манчестер Сити выиграл все три матча чемпионата: против Манчестер Юнайтед (2:0), Эвертона (3:0) и Вест Хэма (2:1).
Это уже 10 такая награда для Гвардиолы. Он догнал Дэвида Мойеса, а впереди остались только Арсен Венгер (15) и Алекс Фергюсон (27).
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Лучшим футболистом месяца в АПЛ стал Трент Александер-Арнольд. В активе защитника Ливерпуля 1 гол, 4 ассиста и два матча на ноль в течение ноября.
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