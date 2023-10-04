Именно "красные" должны были открывать счет, но арбитры ошибочно отменили гол Диаса из-за офсайда. Впоследствии был опубликован разговор полевого судьи Саймона Хупера и VAR-помощника Даррена Ингленда. Последний думал, что полевая бригада фиксирует чистый гол, потому не стал вмешиваться. Ассоциация профессиональных судей (PGMOL) признала это как "грубую ошибку из-за человеческого фактора", однако Клоппа такие объяснения не устраивают. До конца матча Ливерпуль получил 2 удаления и в итоге проиграл 1:2.

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"Аудио ничуть не изменило ситуацию, потому что меня не очень интересовало, почему все произошло. Я все знал, я видел результат, я видел гол, который мы забили. Но его не засчитали, поэтому я не ждал записи, заявлений, чтобы понять, как такое произошло.

Я думаю, что единственным правильным решением должна быть переигровка. Только так, хотя этого, наверное, не произойдет", – цитирует Клоппа ВВС.

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