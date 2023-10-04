Саме "червоні" мали відкривати рахунок, але арбітри помилково скасували гол Діаса через офсайд. Згодом була опублікована розмова польового судді Саймона Хупера та VAR-помічника Даррена Інгленда. Останній думав, що польова бригада фіксує чистий гол, тому не став втручатися. Асоціація професійних суддів (PGMOL) визнала це як "грубу помилку через людський фактор", проте Клоппа такі пояснення не влаштовують. До кінця матчу Ліверпуль отримав 2 вилучення і зрештою програв 1:2.

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"Аудіо анітрохи не змінило ситуацію, бо мене не дуже цікавило, чому все сталося. Я все знав, я бачив результат, я бачив гол, який ми забили. Але його не зарахували, тому я не чекав запису, заяв, щоб зрозуміти, як таке сталося.

Я думаю, що єдиним правильним рішенням має бути перегравання. Лише так, хоча цього, напевне, не станеться", – цитує Клоппа ВВС.

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