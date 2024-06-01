Бывший наставник Челси и Эвертона Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб из Чемпионшипа.

По информации The Times, англичанин находится в списке кандидатов на замену Венсану Компани, который ушел в Баварию. Фрэнк Лэмпард недавно отказался от работы со сборной Канады и до сих пор находится без клуба.

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Также в списке претендентов на пост главного тренера Бернли находятся помощник Компани Крейг Беллами, назначенный временно исполняющим обязанности, и бывший тренер Брюгге Скотт Паркер.

Отмечается, что перед новым тренером будет поставлена задача вернуть Бернли в АПЛ после того, как клуб вылетел по итогам кампании 2023/24, заняв 19-е место с 24 очками.

Последним местом работы 45-летнего Фрэнка Лэмпарда был Челси Михаила Мудрика, который он покинул в конце сезона 2022/23.

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