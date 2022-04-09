"За последние четыре года мы немного приблизились к Сити. Мы подтолкнули друг друга к невероятному количеству очков. Я никогда не думал, что такое возможно в этой лиге. Последовательность, которую обе команды продемонстрировали за этот период, просто безумна.

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На мой взгляд, в спорте больше всего помогает сильный соперник. Особенно в долгосрочной перспективе. Думаю, Надалю и Федереру нравилось соперничество, которое у них было. Так бывает в спорте. Я бы не сказал, что благодарен Сити за то, что он так силен, но это не помешало и нашему развитию.

В этот раз я жду хорошей игры. Я знаю, что это случается нечасто, когда две топ-команды встречаются друг с другом. Наша история с Сити показывает, что очень часто они были очень интересными, потому что обе команды действительно хотели этого. Если мы выиграем, то будем на два очка впереди, если проиграем, то отдалимся на четыре очка. Если ничья, то одно очко отставания остается – вот и все", – цитирует Клоппа ESPN.

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