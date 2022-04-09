"За останні чотири роки ми трохи наблизилися до Сіті. Ми підштовхнули один одного до неймовірної кількості очок. Я ніколи не думав, що таке можливо у цій лізі. Послідовність, яку обидві команди продемонстрували за цей період, просто божевільна.

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На мою думку, у спорті найбільше допомагає сильний суперник. Особливо у довгостроковій перспективі. Гадаю, Надалю та Федереру подобалося суперництво, яке у них було. Так буває у спорті. Я б не сказав, що вдячний Сіті за те, що він такий сильний, але це не зашкодило і нашому розвитку.

Цього разу я чекаю на гарну гру. Я знаю, що це трапляється нечасто, коли дві топ-команди зустрічаються один з одним. Наша історія із Сіті показує, що дуже часто вони були досить цікавими, бо обидві команди справді хотіли цього. Якщо ми виграємо, то будемо на два очки попереду, якщо програємо, то віддалимося на чотири очки. Якщо нічия, то одне очко відставання залишається – ось і все", – цитує Клоппа ESPN.

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