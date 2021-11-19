"Мне не нужно сейчас думать о таких вещах, ведь мы находимся посреди сезона. Мы сосредоточены на выступлениях.

Джеррард отказался говорить о возможности возглавить Ливерпуль

Я говорил об этом довольно часто, но... Кажется, ни одного другого тренера не спрашивают так часто о вещах, которые произойдут через два с половиной, три или четыре года. На самом деле, я не знаю. Я не думал об этом, потому что сейчас все хорошо. Все закончится, когда придет правильный момент, но сейчас это кажется не близким", – цитирует Клоппа ВВС.

Отметим, что немец возглавил Ливерпуль осенью 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали кубок Лиги чемпионов-2019 и титул АПЛ 2019/20. Действующий контракт Клоппа рассчитан до лета 2024 года.

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