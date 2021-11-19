Легенда мерсисайдцев Стивен Джеррард стремится сосредоточиться на работе в Астон Вилле и не думает о тренерском кресле Ливерпуля.

Накануне "львы" представили 41-летнего специалиста главным тренером. Затем была традиционная пресс-конференция, на которой Джеррарда спросили о возможности когда-то возглавить Ливерпуль.

Джеррард объявил свой штаб в Астон Вилле – чемпион Англии будет ассистентом

Стивен ответил очень лаконично: "Я не думаю, что этот разговор с прессой должен быть о каком-то другом клубе, кроме Астон Виллы. Я полностью предан работе и могу пообещать болельщикам, что так будет и дальше. Для меня честь быть здесь".

Напомним, Джерррад недавно сменил шотландский Рейнджерс на английскую Астон Виллу. Также успел поработать в юношеских командах Ливерпуля.

Дванадцять друзів Шевченка: українці, спроможні підсилити Дженоа, – хто вони?