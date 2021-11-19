"Мені не потрібно зараз думати про такі речі, адже ми перебуваємо посеред сезону. Ми зосереджені на виступах.

Джеррард відмовився говорити про можливість очолити Ліверпуль

Я говорив про це досить часто, але... Здається, жодного іншого тренера не запитують так часто про речі, які відбудуться за два з половиною, три чи чотири роки. Насправді я не знаю. Я не думав про це, бо зараз все гаразд. Все закінчиться, коли настане правильний момент, але зараз це здається не близьким", – цитує Клоппа ВВС.

Відзначимо, що німець очолив Ліверпуль восени 2015-го. Під його керівництвом мерсисайдці здобули кубок Ліги чемпіонів-2019 і титул АПЛ 2019/20. Чинний контракт Клоппа розрахований до літа 2024-го.

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