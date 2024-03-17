Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не смог унять эмоции по мотивам болезненного поражения от МЮ в Кубке Англии (3:4).

Немца пригласили на флеш-интервью, но диалог откровенно не сложился. Клопп дошел до оскорблений относительно лишнего веса репортера.

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Журналист: Обычно ваша игра отличается интенсивностью, так почему же в дополнительное время вам стало так сложно?

Клопп: Если ты никогда нас не видел, то можешь такое спрашивать: "Откуда у них больше ресурсов?". Недавно мы сыграли много матчей. Я точно не знаю, сколько сыграл Юнайтед. Очень разочарован этим вопросом, но ты, очевидно, подумал, что это было хорошо.

Журналист: Слишком много игр...

Клопп: Хватит. Ты явно выглядишь не очень хорошо, не буду нервничать из-за тебя.

How has Klopp called the reporter fat before storming out, his heads GONE pic.twitter.com/tgZvv937hf — No Context Fan TV (@AFTVRelated2) March 17, 2024

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