Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не зміг вгамувати емоції за мотивами болючої поразки від МЮ в Кубку Англії (3:4).

Німця запросили на флеш-інтерв'ю, але діалог відверто не склався. Клопп дійшов до образ щодо зайвої ваги репортера.

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Журналіст: Зазвичай ваша гра вирізняється інтенсивністю, то чому ж у додатковий час вам стало так складно?

Клопп: Якщо ти ніколи нас не бачив, то можеш таке питати: "Звідки вони мають більше ресурсів?". Нещодавно ми зіграли багато матчів. Я точно не знаю, скільки зіграв Юнайтед. Дуже розчарований цим питанням, але ти, вочевидь, подумав, що це було добре.

Журналіст: Занадто багато ігор...

Клопп: Досить. Ти явно виглядаєш не дуже добре, не буду нервуватися через тебе.

How has Klopp called the reporter fat before storming out, his heads GONE pic.twitter.com/tgZvv937hf — No Context Fan TV (@AFTVRelated2) March 17, 2024

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