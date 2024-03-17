Клопп зірвався на журналісті після вильоту Ліверпуля з Кубка Англії від МЮ – дійшло до особистих принижень
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не зміг вгамувати емоції за мотивами болючої поразки від МЮ в Кубку Англії (3:4).
Німця запросили на флеш-інтерв'ю, але діалог відверто не склався. Клопп дійшов до образ щодо зайвої ваги репортера.
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Журналіст: Зазвичай ваша гра вирізняється інтенсивністю, то чому ж у додатковий час вам стало так складно?
Клопп: Якщо ти ніколи нас не бачив, то можеш таке питати: "Звідки вони мають більше ресурсів?". Нещодавно ми зіграли багато матчів. Я точно не знаю, скільки зіграв Юнайтед. Дуже розчарований цим питанням, але ти, вочевидь, подумав, що це було добре.
Журналіст: Занадто багато ігор...
Клопп: Досить. Ти явно виглядаєш не дуже добре, не буду нервуватися через тебе.
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