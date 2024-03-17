Команды не смогли выявить сильнейшего в основные 90 минут. Они поочередно выходили вперед, но гол Антони на 87-й перевел игру в экстратаймы.

МЮ вырвал сумасшедшую победу у Ливерпуля и стал последним полуфиналистом Кубка Англии – 100-летняя традиция устояла

Качели продолжились. Перед мини-перерывом Ливерпуль снова получил преимущество благодаря удару Эллиота с рикошетом. Последний камбек все же был за МЮ. Рашфорд сравнял счет, а "джокер" Диалло на 120+1-й довел Олд Траффорд до экстаза – 4:3. "Дьяволы" шагают в полуфинал Кубка Англии.