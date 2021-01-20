"Диогу Жота все еще не восстановился после травмы и находится на расстоянии нескольких недель от возвращения к тренировкам в общей группе. Ориентируемся на 1-2 недели.

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Травма была неприятной, и восстановление требует времени. Не имеет значения, насколько сильно мне не хватает игрока, когда футболист не с нами, мы не можем рассчитывать на его помощь.

Мы должны дать время Диогу на полное восстановление. Именно это мы и сделаем. В Ливерпуле все будут счастливы, когда он вернется", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, Жота получил повреждение колена в матче группового этапа ЛЧ с Митьюлландом (1:1) еще 11 декабря.

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