Клопп сообщил, когда Жота вернется в общую группу Ливерпуля
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп ожидает возвращения Диогу Жоты из лазарета мерсисайдцев.
"Диогу Жота все еще не восстановился после травмы и находится на расстоянии нескольких недель от возвращения к тренировкам в общей группе. Ориентируемся на 1-2 недели.
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Травма была неприятной, и восстановление требует времени. Не имеет значения, насколько сильно мне не хватает игрока, когда футболист не с нами, мы не можем рассчитывать на его помощь.
Мы должны дать время Диогу на полное восстановление. Именно это мы и сделаем. В Ливерпуле все будут счастливы, когда он вернется", – цитирует Клоппа Sky Sports.
Напомним, Жота получил повреждение колена в матче группового этапа ЛЧ с Митьюлландом (1:1) еще 11 декабря.
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