Лестер и Челси имели очень серьёзные задачи на личную встречу в рамках АПЛ. "Лисы" в случае победы возглавили бы турнирную таблицу (хотя бы на сутки), а "пенсионеры" в случае собственного успеха догнали бы группу лидеров – от второго места их отделяли бы три очка. При этом поражение или ничья могли опустить оба клуба далеко вниз.

Лэмпард назвал неожиданного претендента на чемпионство АПЛ

Челси ужасно начал поединок, пропустив уже на 6-й минуте встречи после розыгрыша углового. Мэддисон прострелил в штрафную на Барнса, а у Харви вместо удара получилась идеальная скидка под удар Ндиди с линии – Уилфред пробил, а мяч, пролетев над головой Олбрайтона, от штанги залетел в ворота. 1:0! В ответ Челси провёл несколько кроссов, не создавших проблем для хозяев, а Лестер на 16-й минуте едва не удвоил своё преимущество – это Мэддисон выстрелил с дистанции, попав в перекладину.

В целом, Лестер доминировал на поле, регулярно врываясь на последнюю треть поля соперника и выигрывая подборы перед штрафной. Челси подобным похвастаться не мог, но на 20-й и 21-й минутах лондонцы имели шанс сравнять счёт: сначала Джеймс после обыгрыша с Хадсоном-Одоем выстрелил с острого угла в ближнюю девятку, а затем Тьягу Силва пробивал головой с углового – в обоих случаях Шмейхель сыграл надёжно. Лестер ответил мощным ударом Олбрайтона с дистанциии под перекладину – Менди парировал.

Во второй половине первого тайма футбол Челси стал ещё более депрессивным. Про Хаверца и Абрахама на поле, очевидно, забыли даже сами "пенсионеры", а все попытки атак гостей оказались катастрофически банальными. Правда, на 32-й минуте у них прошла хорошая передача от Маунта на правый край штрафной, но Хадсон-Одой пробил во внешнюю сторону сетки – вот и всё, что сделал Челси из игры. Кроме того, было вбегание Пулишича с падением, за которое сначала назначили пенальти, но после просмотра видеоповтора Крейг Поусон назначил штрафной – Маунт с него пробил на трибуны.

Лестер же продолжал наказывать соперника за мелкие ошибки стремительными контратаками. На 34-й минуте такой футбол завершился выходом Варди один на один, но перебросить Менди нападающему не удалось. Впрочем, Эдуард держался недолго. На 42-й минуте Олбрайтон зацепился за отскок в центре поля и исполнил длинную передачу на левый край штрафной в ноги Мэддисону – Джеймс же ударом в касание отправил мяч в дальний угол. 2:0! Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

Второй тайм начался без изменений как в кадровом плане, так и в игровом. Лестер продолжал интенсивно прессинговать, а Челси всё так же не имел решений в завершающей стадии атак. На 50-й минуте это могло вылиться в третий гол "лис": Ндиди отобрал мяч на чужой половине, после чего хозяева провели затяжную атаку с подачей на левую штангу – Джастин спокойно замкнул её ударом головой, однако мяч разминулся с каркасом всего на несколько сантиметров. Гости огрызнулись двумя угловыми со слабыми ударами в руки Шмейхелю (замыкали Абрахам и Джеймс).

Лестер же на 55-й минуте раскатал классную комбинацию с точным ударом Олбрайтона в левый нижний – быть бы 3:0, если бы Марк не попал в офсайд. Ещё лучшую возможность добить лондонцев имел Тилеманс, который на 57-й получил передачу от Варди и вышел один на один с Менди – выстрел Юри голкипер парировал ногой! Челси и мечтать о таких шансах не мог. Характерно, что такое безумная преимущество по количеству и качеству моментов достигалось Лестером всего при 26% владения мячом.

После эпизода с выходом Тилеманса скорости на поле упали, а острота исчезла. Лестер спокойно удерживал счёт, растягивая прессинг Челси и пытаясь подловить соперника на контратаке, однако до 80-й минуты создать хотя бы один интересный момент "лисам" не удалось. У Челси ситуация была не лучше, хотя на 68-й минуте Фрэнк Лэмпард бросил в бой Вернера и Зиеша. Никакого улучшения в футболе гостей это решение не принесло. Челси выглядел командой уровня второй десятки АПЛ.

В заключительной части встречи стало веселее. Лестер мог добить Челси в контратаке на 81-й минуте, когда Варди вошёл на правый край штрафной и качнул Рюдигера – своевременный выход Менди помешал Джейми пробить. Гости ответили на 86-й минуте подачей Зиеша со стандарта, которую Вернер переправил в дальний угол – это был гол, однако лайнвумен заметила у Тимо минимальный офсайд. Уже в компенсированное время забить гол престижа мог Зиеш, но его выстрел из-под Джастина сумел вытащить Шмейхель. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "лис".

Таким образом, Лестер набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. Челси, имея в активе 29 зачётных баллов, теперь идёт восьмым.

"Беру пример с Коллины": украинец работает арбитром в США, судил матчи Ибрагимовича в МЛС, его шеф – Ховард Уэбб