"Діогу Жота все ще не відновився після травми і перебуває на відстані кількох тижнів від повернення до тренувань у загальній групі. Орієнтуємось на 1-2 тижні.

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Травма була неприємною, і відновлення вимагає часу. Не має значення, наскільки сильно мені бракує гравця, коли футболіст не з нами, ми не можемо розраховувати на його допомогу.

Ми повинні дати час Діогу на повне відновлення. Саме це ми і зробимо. У Ліверпулі всі будуть щасливі, коли він повернеться", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадамо, Жота зазнав пошкодження коліна у матчі групового етапу ЛЧ з Мітьюлландом (1:1) ще 11 грудня.

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