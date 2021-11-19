"Арсенал не вышел в еврокубки по итогам прошлого сезона. Это не очень хорошо, но Артета хорошо использует появившееся без еврокубков время.

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Сейчас Арсенал – совсем другая команда по сравнению с началом сезона. Да, у них восемь матчей без поражений, но они едут на Энфилд. Ливерпулю нужно исправить несколько вещей, и лучшее время для этого – домашняя встреча", – цитирует Клоппа сайт мерсисайдцев.

После 11-ти туров Ливерпуль расположился на 4-й строчке, Арсенал – 5-й. Встреча состоится 20 ноября, начало в 19.30.

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