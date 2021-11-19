"Арсенал не вийшов до єврокубків за підсумками минулого сезону. Це не дуже добре, але Артета добре використовує час, що з'явився без єврокубків.

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Зараз Арсенал – зовсім інша команда у порівнянні з початком сезону. Так, вони мають вісім матчів без поразок, але вони їдуть на Енфілд. Ліверпулю потрібно виправити кілька речей, і найкращий час для цього – домашня зустріч", – цитує Клоппа сайт мерсисайдців.

Після 11-ти турів Ліверпуль розташувався на 4-й сходинці, Арсенал – 5-й. Зустріч відбудеться 20 листопада, початок о 19:30.

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