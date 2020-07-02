toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Клопп резко ответил относительно чемпионского коридора от Манчестер Сити

2 июля 12:19 - Читати українською
Клопп резко ответил относительно чемпионского коридора от Манчестер Сити
Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Наставник Ливерпуля Юргену Клоппу не нужен чемпионский коридор перед поединком 32-го тура АПЛ против Манчестер Сити.

25’ Кевин де Брюйне
35’ Рахим Стерлинг
45’ Фил Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
25’ Кевин де Брюйне
35’ Рахим Стерлинг
45’ Фил Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Я не уверен, что такое уже было в моей карьере. Такое случалось очень давно в Германии. Я не уверен, что там это традиция, но, конечно, это красивый жест, сто процентов.

Гвардиола рассказал о совместном ужине с Клоппом – Пеп не скупился на комплименты тренеру Ливерпуля

Мне это не нужно, честно говоря. Мы отправляемся в Манчестер, чтобы поиграть в футбол и победить. Ливерпуль не празднует события недельной давности", – цитирует Клоппа Daily Mail.

Напомним, в нынешнем сезоне немецкому специалисту во главе Ливерпуля удалось досрочно завоевать золотые медали АПЛ, чего мерсисайдцам не удавалось уже 30 лет. Манчестер Сити отстает на 23 очка.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь

blog_ava
"Динамо – это банда раскормленных мажоров": Заховайло раскритиковал киевлян за проваленный сезон
08:26
1493
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Юрген Юрген Клопп Ливерпуль Ливерпуль Англия Манчестер Сити - Ливерпуль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
33
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук