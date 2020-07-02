Клопп резко ответил относительно чемпионского коридора от Манчестер Сити

Наставник Ливерпуля Юргену Клоппу не нужен чемпионский коридор перед поединком 32-го тура АПЛ против Манчестер Сити.

"Я не уверен, что такое уже было в моей карьере. Такое случалось очень давно в Германии. Я не уверен, что там это традиция, но, конечно, это красивый жест, сто процентов.

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Мне это не нужно, честно говоря. Мы отправляемся в Манчестер, чтобы поиграть в футбол и победить. Ливерпуль не празднует события недельной давности", – цитирует Клоппа Daily Mail.

Напомним, в нынешнем сезоне немецкому специалисту во главе Ливерпуля удалось досрочно завоевать золотые медали АПЛ, чего мерсисайдцам не удавалось уже 30 лет. Манчестер Сити отстает на 23 очка.

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