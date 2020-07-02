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Клопп брутально відповів щодо чемпіонського коридору від Манчестер Сіті

2 липня 12:18 - Читать на русском
Клопп брутально відповів щодо чемпіонського коридору від Манчестер Сіті
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Наставнику Ліверпуля Юргену Клоппу не потрібен чемпіонський коридор перед поєдинком 32-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

25’ Кевін де Брюйне
35’ Рахім Стерлінг
45’ Філ Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
25’ Кевін де Брюйне
35’ Рахім Стерлінг
45’ Філ Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Я не впевнений, що таке вже було в моїй кар'єрі. Таке траплялося дуже давно в Німеччині. Я не впевнений, що там це традиція, але, звичайно, це гарний жест, сто відсотків.

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Мені це не потрібно, чесно кажучи. Ми вирушаємо в Манчестер, щоб пограти в футбол і перемогти. Ліверпуль не святкує події тижневої давності", – цитує Клоппа Daily Mail.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні німецькому фахівцю на чолі Ліверпуля вдалось достроково здобути золоті медалі АПЛ, чого мерсисайдцям не вдавалось вже 30 років. Ман Сіті відстає на 23 очки.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті - Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Юрген Юрген Клопп
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