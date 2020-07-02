Гвардиола рассказал о совместном ужине с Клоппом – Пеп не скупился на комплименты тренеру Ливерпуля

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уверен, что его принципиальный оппонент дарит пользу мировому футболу.

"Я не знаю его хорошо как человека. Однажды мы с ним ужинали. Я в восторге от него. Тот стиль, в котором играли его Ливерпуль и Боруссия Д, дарит пользу мировому футболу.

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Это прекрасная вещь – стараться всегда забивать голы. Юрген – великая фигура. Он хочет побеждать, и я хочу побеждать, но когда заканчивается матч заканчивается и моя с ним конкуренция. Он – мой коллега, и после завершения карьеры я хочу иметь хорошие отношения со всеми тренерами", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, в нынешнем сезоне немецкому специалисту во главе Ливерпуля удалось досрочно завоевать золотые медали АПЛ, чего мерсисайдцам не удавалось уже 30 лет. Манчестер Сити отстает на 23 очка.

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