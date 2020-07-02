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Гвардиола рассказал о совместном ужине с Клоппом – Пеп не скупился на комплименты тренеру Ливерпуля

2 июля 06:00 - Читати українською
Гвардиола рассказал о совместном ужине с Клоппом – Пеп не скупился на комплименты тренеру Ливерпуля
Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп / Фото Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уверен, что его принципиальный оппонент дарит пользу мировому футболу.

"Я не знаю его хорошо как человека. Однажды мы с ним ужинали. Я в восторге от него. Тот стиль, в котором играли его Ливерпуль и Боруссия Д, дарит пользу мировому футболу.

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Это прекрасная вещь – стараться всегда забивать голы. Юрген – великая фигура. Он хочет побеждать, и я хочу побеждать, но когда заканчивается матч заканчивается и моя с ним конкуренция. Он – мой коллега, и после завершения карьеры я хочу иметь хорошие отношения со всеми тренерами", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, в нынешнем сезоне немецкому специалисту во главе Ливерпуля удалось досрочно завоевать золотые медали АПЛ, чего мерсисайдцам не удавалось уже 30 лет. Манчестер Сити отстает на 23 очка.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Ливерпуль Ливерпуль Юрген Юрген Клопп Англия Хосеп Хосеп Гвардиола
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