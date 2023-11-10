Ливерпуль и Юрген Клопп надолго запомнят свой выезд в Тулузу на матч 4 тура Лиги Европы.

"Красные" потерпели первое поражение в групповом этапе, а пресс-конференция их тренера превратилась в настоящий хаос.

Тулуза – Ливерпуль – 3:2 – видео голов и обзор матча ЛЕ с отмененным спасением на 90+8 минуте

Помещение явно не имело надежной звукоизоляции, а рядом очутилась толпа возбужденных фанатов Тулузы. Они били по стенам, громко кричали и не давали Клоппу нормально общаться с журналистами. Рулевой Ливерпуля ответил на несколько вопросов, а затем ушел с недовольной гримасой: "Эта конференция организована так же ужасно, как наша игра в матче".

Несмотря на неудачу, Ливерпуль остается лидером группы и может легко гарантировать себе плей-офф уже в следующем туре.

Une chose est sûre : Jürgen Klopp se souviendra de son passage à Toulouse pic.twitter.com/LiG8d5lGvk — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 10, 2023

Лига Европы: Ливерпуль проиграл с отмененным мячом на 90+8, игрок сборной Украины голом поспособствовал разгрому