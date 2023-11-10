Клопп розлютився на прес-конференції після провалу у Лізі Європи – тренеру Ліверпуля "закрили рота"
Ліверпуль і Юрген Клопп надовго запам'ятають свій виїзд до Тулузи на матч 4 туру Ліги Європи.
"Червоні" зазнали першої поразки у груповому етапі, а прес-конференція їхнього тренера перетворилася на справжній хаос.
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Приміщення явно не мало надійної звукоізоляції, а поряд опинився натовп збуджених фанатів Тулузи. Вони били по стінах, голосно кричали і не давали Клоппу нормально спілкуватися з журналістами. Керманич Ліверпуля відповів на кілька питань, а потім пішов з невдоволеною гримасою: "Ця конференція організована так само жахливо, як наша гра у матчі".
Попри невдачу Ліверпуль залишається лідером групи і може легко гарантувати собі плей-офф вже у наступному турі.
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