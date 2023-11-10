"Червоні" зазнали першої поразки у груповому етапі, а прес-конференція їхнього тренера перетворилася на справжній хаос.

Тулуза – Ліверпуль – 3:2 – відео голів і огляд матчу ЛЄ зі скасованим порятунком на 90+8 хвилині

Приміщення явно не мало надійної звукоізоляції, а поряд опинився натовп збуджених фанатів Тулузи. Вони били по стінах, голосно кричали і не давали Клоппу нормально спілкуватися з журналістами. Керманич Ліверпуля відповів на кілька питань, а потім пішов з невдоволеною гримасою: "Ця конференція організована так само жахливо, як наша гра у матчі".

Попри невдачу Ліверпуль залишається лідером групи і може легко гарантувати собі плей-офф вже у наступному турі.

Une chose est sûre : Jürgen Klopp se souviendra de son passage à Toulouse pic.twitter.com/LiG8d5lGvk — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 10, 2023

Ліга Європи: Ліверпуль програв зі скасованим м'ячем на 90+8, гравець збірної України голом посприяв розгрому