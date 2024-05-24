Полесье и Минай по итогам группового этапа женской Первой лиги 2023/24 получили право сыграть в "финале четырех" – в него выходили по две лучших команды из групп А и Б. Оба коллектива потерпели поражения, но встретились в битве за бронзовые медали. Согласно регламенту, второе и третье место в Первой лиге получит право сыграть в плей-офф против 10-го и 11-го из женской Высшей лиги.

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Поединок между Полесьем и Минаем прошел в Киеве и завершился победой закарпатцев со счетом 4:3. При этом футболистки житомирян получили аж три удаления (одно из них – при счете 3:2 в свою пользу на 110-й минуте), а еще одну красную показали представителю тренерского штаба. В итоге, бронзовые медали взяли ужгородцы, оставив полищуков без последнего шанса на повышение в классе.

Матч обслуживала арбитр Кристина Козорог, известная по судейству в мужской УПЛ. Пресс-служба Полесья назвало ее работу "беспределом и издевательством", а также "футбольным ограблением". Гневное послание в соцсетях клуб подкрепил официальным протестом.

"Футбольное ограбление! Арбитр матча Кристина Козорог грубо уничтожила любые шансы у ЖФК Полесье на переходные матчи в Высшую лигу.

Четыре красные карточки нашей команде! Первое удаление нашей футболистки Софии Низовой произошло при счете 0:0. На некоторое время этот факт деморализовал нашу команду и мы пропустили два мяча. Но потом удалось в меньшинстве сравнять счет – 2:2. Почти сразу за свое дело взялась арбитр Кристина Козорог и удалила еще одну нашу футболистку Ангелину Кирик. Впоследствии красную карточку получил и тренер команды Сергей Школьный. 9 против 11 и без одного из тренеров мы завершили основное время.

А в экстратаймах нам удалось даже выйти вперед. Однако арбитр снова вмешался в игру. Видео последнего удаления мы опубликуем отдельно. Счет 3:3 держался в составах 8 против 11. Арбитр Кристина Козорог продолжала игру до 123-й минуты, пока соперники не смогли забить четвертый мяч. После этого сразу прозвучал финальный свисток.

ЖФК Полесье умеет и принимает справедливые поражения, как это произошло в предыдущем матче с Систерс, однако произвол и издевательство, которое устроила арбитр Кристина Козорог в матче с Минаем, возмущает своей дерзостью.

ЖФК Полесье подали официальный протест на судейство Кристины Козорог. Мы осуждаем такие действия арбитра. Видим в этих действиях или заангажированность, или непрофессионализм. Такие люди убивают украинский футбол. Непрофессиональному и предвзятому судейству не место в профессиональном спорте.

Просим обратить внимание на матч и действия арбитра Кристины Козорог всю футбольную общественность. Мы гордимся волей к победе нашей команды. Вопреки унижениям и издевательствам арбитра Кристины Козорог сыграть 120 минут без трех игроков и тренера против фактически 12 игроков – это бесспорно подвиг. Весь Житомир стоя вам аплодирует стоя! Вы для нас настоящие героини! Спасибо, команда!" – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

110 минута матча. ЖФК Полесье героически с двумя красными ведет в счете – 3:2. И тут Кристина Козорог придумывает красную карточку ... Даже комментатор УАФ не понял что происходит. Каким литературным словом можно оценить этот эпизод и судейство Кристины Козорог?" – дописала пресс-служба в соцсетях, прикрепив видео скандального эпизода.

Отметим, что чемпионство женской Первой лиги выиграл клуб Систерс – одесситки победили Полесье в полуфинале, а затем одолели Оболонь в битве за золото. Команда квалифицировалась в Высшую лигу, а на Оболонь и Минай ждет плей-офф. Переходные матчи проведут 1 и 6 июня.

ЛНЗ – Ворскла: анонс матча УПЛ