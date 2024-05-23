Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский не смог обойти вниманием триумф своего экс-клуба в Лиге Европы.

Малиновский в Instagram обратился к своим бывшим одноклубникам, которые сенсационно разбили Байер в финале Лиги Европы (3:0).

Звезда Аталанты оформил уникальное достижение в финале Лиги Европы

"С наилучшими пожеланиями всем ребятам, тренеру и всем жителям Бергамо", – написал Малиновский под постом, посвященном триумфу Аталанты.

Напомним, Руслан выступал за бергамасков с июля 2019-го по январь 2023-го, когда перебрался в Марсель сначала на правах аренды, а затем и вообще стал полноценным игроком провансальцев. В составе Аталанты Малиновский провел 143 матча, в которых отметился 30 голами и 28 ассистами.

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