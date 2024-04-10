Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отметил, что лишь через год сможет рассказать о своих планах о работе в футболе.

Клопп не планирует возглавлять летом новую команду, когда покинет Ливерпуль. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции, посвящённой игре с Аталантой в 1/4 финала Лиги Европы.

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"В настоящий момент времени я не планирую свою последующую карьеру в качестве главного тренера. Быть может, вам лучше спросить меня об этом через год, но сейчас – определённо нет", – цитирует Клоппа The Athletic.

Очевидно, наставник "красных" устал и хочет взять годовой перерыв в работе. Судя по всему, Юрген Клопп намеревается посвятить свободное время своей семье.

В этом сезоне немецкий специалист выиграл с Ливерпулем Кубок английской лиги. Также его команда претендует на победу в АПЛ и Лиге Европы.

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