Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп зазначив, що лише через рік зможе розповісти про свої плани щодо роботи у футболі.

Клопп не планує очолювати влітку нову команду, коли покине Ліверпуль. Про це він заявив на передматчевій прес-конференції, присвяченій грі з Аталантою в 1/4 фіналу Ліги Європи.

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"На даний момент часу я не планую свою подальшу кар'єру в статусі головного тренера. Можливо, вам краще запитати мене про це через рік, але точно не зараз", – цитує Клоппа The Athletic.

Очевидно, наставник "червоних" втомився і хоче взяти річну перерву в роботі. Судячи з усього, Юрген Клопп має намір присвятити вільний час своїй родині.

У цьому сезоні німецький фахівець виграв з Ліверпулем Кубок англійської ліги. Також його команда претендує на перемогу в АПЛ і Лізі Європи.

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