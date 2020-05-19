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Клопп против досрочного завершения АПЛ, если Ливерпуль не признают чемпионом

12:28 39 Читати українською
Клопп против досрочного завершения АПЛ, если Ливерпуль не признают чемпионом
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не поддерживает досрочное завершение розыгрыша английской Премьер-лиги.

"Я думаю, что в жизни есть вещи хуже, чем не стать чемпионами. У многих людей вокруг нас большие проблемы. Люди умирают. Мы не можем подготовиться ко всему, но также должны часто реагировать. Это большая часть моей жизни, реагирование на то, чего я не ожидал.

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Были разговоры, что сезон хотят объявить недействительным. Но мы уже прошли 76 процентов пути, а теперь вы просто хотите все стереть. Лично я считал бы это несправедливым, просто сказать, что ничего не произошло. Мы первые в таблице после домашних матчей, мы также первые после матчей на выезде. Это сезон, в котором мы должны стать чемпионами.

Борьба с коронавирусным кризисом – важнейшая вещь. Но это не значит, что некоторые вещи вообще не имеют значения только потому, что они менее важны", – цитирует Клоппа Goal.com.

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