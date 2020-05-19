Клопп проти дострокового завершення АПЛ, якщо Ліверпуль не визнають чемпіоном

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не підтримує дострокове завершення розіграшу англійської Прем'єр-ліги.

"Я думаю, що в житті є речі гірші, ніж не стати чемпіонами. У багатьох людей навколо нас великі проблеми. Люди помирають. Ми не можемо підготуватися до всього, але також повинні часто реагувати. Це найбільша частина мого життя, реагування на те, чого я не очікував.

Клуби АПЛ одноголосно ухвалили дату повернення до тренувань – є певні обмеження

Були розмови, що сезон хочуть оголосити недійсним. Але ж ми вже пройшли 76 відсотків шляху, а тепер ви просто хочете все стерти. Особисто я вважав би це несправедливим, просто сказати, що нічого не сталося. Ми перші в таблиці після домашніх матчів, ми також перші після матчів на виїзді. Це сезон, в якому ми повинні стати чемпіонами.

Боротьба з коронавірусною кризою – найважливіша річ. Але це не означає, що деякі речі взагалі не мають значення тільки тому, що вони менш важливі", – цитує Клоппа Goal.com.

Найгірший трансфер в історії АПЛ – як легенду Ліверпуля пошили в дурні, видавши себе за володаря "Золотого м'яча"