Клопп прокомментировал возвращение КАН к привычному периоду проведения

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, как его команда будет справляться с отсутствием сразу трех лидеров из-за участия в Кубке африканских наций.

"Вы знаете, что четыре недели мы не сможем рассчитывать на Наби Кейта, Садио Мане и Мохамеда Салаха. Как клуб вы должны думать об этом. Такие турниры не помогают африканским игрокам.

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Я очень уважаю Кубок африканских наций, потому что мне нравятся соревнования и много наблюдал за ним в прошлом. Это очень интересный турнир.

Но очевидная проблема, что вы играете на турнире в середине сезона, хотя для Африки имеет больше смысла играть именно зимой, когда там лучше погода – я это понимаю. Мы не можем абсолютно никак повлиять на это, потому что если мы ответим: "Мы не отпустим его", то игрока будет дисквалифицирован", – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что сразу три ключевых игрока Ливерпуля – Наби Кейта, Садио Мане и Мохамед Салах – будут участвовать в Кубке африканских наций-2021 и не помогут мерсисайдцам в течении месяца.

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