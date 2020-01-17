toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Клопп прокомментировал возвращение КАН к привычному периоду проведения

17 января 18:12 143 Читати українською
Клопп прокомментировал возвращение КАН к привычному периоду проведения
Юрген Клопп / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, как его команда будет справляться с отсутствием сразу трех лидеров из-за участия в Кубке африканских наций.

"Вы знаете, что четыре недели мы не сможем рассчитывать на Наби Кейта, Садио Мане и Мохамеда Салаха. Как клуб вы должны думать об этом. Такие турниры не помогают африканским игрокам.

Клопп анонсировал возвращение сразу трех игроков накануне матча с Манчестер Юнайтед

Я очень уважаю Кубок африканских наций, потому что мне нравятся соревнования и много наблюдал за ним в прошлом. Это очень интересный турнир.

Но очевидная проблема, что вы играете на турнире в середине сезона, хотя для Африки имеет больше смысла играть именно зимой, когда там лучше погода – я это понимаю. Мы не можем абсолютно никак повлиять на это, потому что если мы ответим: "Мы не отпустим его", то игрока будет дисквалифицирован", – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что сразу три ключевых игрока Ливерпуля – Наби Кейта, Садио Мане и Мохамед Салах – будут участвовать в Кубке африканских наций-2021 и не помогут мерсисайдцам в течении месяца.

Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
17 января
2621
Теги
Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Кубок африканских наций Садио Мане Садио Мане Наби Кейта Наби Кейта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
46
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук