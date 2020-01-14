Клопп анонсировал возвращение сразу трех игроков накануне матча с Манчестер Юнайтед

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился приятными новостями из клубного лазарета накануне принципиального матча 23-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

"Похоже, что Матип сможет сыграть с Манчестер Юнайтед. Фабиньо возможно появится, я не уверен. Ловрен также имеет шансы сыграть в матче.

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Я очень жду, пока они выйдут на поле, и мне скажут, что игроки могут сыграть полный матч. Это значит много для нас и, конечно, сильно помогает. Игра в воскресенье против Манчестер Юнайтед, и мы все знаем, чего люди ждут от Ливерпуля в этом поединке. Это будет большая игра и мы будем готовы к ней", – отметил Клопп в комментарии официальному сайту Ливерпуля.

Напомним, Ливерпуль встретится с Манчестер Юнайтед в рамках центрального матча 23-го тура АПЛ. Игра состоится 19 января, начало в 18:30.

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