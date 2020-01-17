Клопп прокоментував повернення КАН до звичного періоду проведення

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, як його команда буде справлятись з відсутністю одразу трьох лідерів через участь у Кубку африканських націй.

"Ви знаєте, що чотири тижні ми не зможемо розраховувати на Набі Кейта, Садьйо Мане та Мохамеда Салаха. Як клуб ви повинні думати про це. Такі турніри не допомагають африканським гравцям.

Кубок африканських націй повернеться до звичного періоду проведення

Я дуже поважаю Кубок африканських націй, тому що мені подобаються змагання і багато спостерігав за ним у минулому. Це дуже цікавий турнір.

Але очевидна проблема, що ви граєте на турнірі в середині сезону, хоча для Африки має більше сенсу грати саме взимку, коли там краща погода – я це розумію. Ми не можемо абсолютно ніяк вплинути на це, бо якщо ми відповімо: "Ми не відпустимо його", то гравця буде дискваліфіковано", – наводить слова Клоппа BBC.

Нагадаємо, що одразу три ключові гравця Ліверпуля – Набі Кейта, Садьйо Мане та Мохамед Салах – братимуть участь у Кубку африканських націй та не допоможуть мерсисайдцям протягом місяця.

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