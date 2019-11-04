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Клопп прокоментував гострий випад Гвардіоли на адресу Мане

17:10 509 Читать на русском
Клопп прокоментував гострий випад Гвардіоли на адресу Мане
Головна зброя Юргена Клоппа – Садьйо Мане / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп на прес-конференції перед матчем 4-го туру Ліги чемпіонів проти Генка прокоментував слова Хосепа Гвардіоли на адресу гравця мерсисайдців Садьйо Мане.

 

"Я не в настрої зараз говорити про Манчестер Сіті. Чи сподобалося мені те, що він сказав про нашого гравця? Не дуже. Садьйо не симулянт. У матчі з Астон Віллою був контакт. Може епізод і не тягнув на пенальті, але контакт однозначно був", – наводить слова Клоппа видання Readliverpoolfc.com.

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Нагадаємо, в останньому турі АПЛ Ліверпуль лише на останніх секундах у доданий час завдяки голу Мане зумів видряпати перемогу над Астон Віллою (2:1). Наставник нашого Олександра Зінченка тоді заявив, що у Садьйо є особливий талант – іноді він симулює, а іноді забиває неймовірні голи на останніх хвилинах.

Вже у найближчому турі, 10 листопада, Гвардіола і Мане зустрінуться в очному поєдинку у Ліверпулі. Матч розпочнеться о 19:30.

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