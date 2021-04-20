"Я 20 лет в футболе, и много раз владельцы принимали решения, не спрашивая меня. Я справлялся. Я не хочу участвовать в этих вещах, я их не понимаю. Я только футболист. Дело не в том, чтобы меня подвести.

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Я здесь как футбольный тренер и менеджер, и я буду делать это до тех пор, пока люди позволяют мне это делать. Я уже слышал, что уйду в отставку или что-то еще. Возможно, сложные времена сделают меня еще лояльнее, и я останусь здесь. Я чувствую ответственность за команду, за клуб и за наши отношения с болельщиками. Это очень трудное время, но я постараюсь помочь как-нибудь с этим разобраться.

Я в Ливерпуле около шести лет. Я знаю наших владельцев, они серьезные, умные люди. Они заботятся о нас. Но им никогда не приходилось объяснять мне такие решения или просить разрешения. Вот такая ситуация. Я много разговариваю с ними, но вовсе не участвовал в процессе. Я получил информацию только вчера", – цитирует Клоппа Goal.

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