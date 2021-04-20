Лидс не сдерживал себя в издевательствах над Ливерпулем по мотивам участия "красных" в будущей Суперлиге.

"Павлины" отвоевали очко на футбольном поле (1:1), а затем нанесли контрольный удар в соцсетях.

Лидс – Ливерпуль – 1:1 – видео голов и обзор матча

"Лидс сдержал представителя Суперлиги – Мерсисайд Редз", – говорится в публикации официального Twitter новичка АПЛ. Перед матчем подопечные Марсело Бьелсы выходили в футболках против создания Суперлиги.

Напомним, в скандальную Суперлигу вошли 6 представителей АПЛ – Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал и Тоттенхэм.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря