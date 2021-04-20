"Я 20 років у футболі, і багато разів власники приймали рішення, не питаючи мене. Я давав собі раду. Я не хочу брати участь у цих речах, я їх не розумію. Я лише футболіст. Справа не в тому, щоб мене підвести.

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Я тут як футбольний тренер і менеджер, і я буду робити це до тих пір, поки люди дозволяють мені це робити. Я вже чув, що піду у відставку або щось ще. Можливо, складні часи зроблять мене ще лояльнішим, і я залишуся тут. Я відчуваю відповідальність за команду, за клуб і за наші стосунки з уболівальниками. Це дуже важкий час, але я постараюся допомогти як-небудь з цим розібратися.

Я в Ліверпулі близько шести років. Я знаю наших власників, вони серйозні, розумні люди. Вони дбають про нас. Але їм ніколи не доводилося пояснювати мені такі рішення або просити дозволу. Ось така ситуація. Я багато розмовляю з ними, але зовсім не брав участі в процесі. Я отримав інформацію лише вчора", – цитує Клоппа Goal.

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