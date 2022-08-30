"Когда я сегодня услышал о Скотте, то понял, насколько важно в наше время иметь правильных владельцев в футбольном клубе.

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Некоторые клубы принадлежат целым странам, но другие имеют такую же структуру, как у нас и, возможно, у Арсенала. В этом году поднялись 3 команды. Ноттингем тратит много, Фулхэм также усилился, но я не могу вспомнить, чтобы Борнмут многое сделал на рынке. Тренерам всегда тяжело в таких ситуациях, поэтому я сочувствую Скотту", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, сам немец возглавляет Ливерпуль с октября 2015 года и имеет действующий контракт до 2026 года.

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